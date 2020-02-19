 Кабмин отменил обязательное согласование своих решений заинтересованными органами

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Александр Банчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, среди прочего указанными постановлениями отменено обязательное согласование актов правительства с заинтересованными ведомствами.

Теперь будет применяться процедура согласования таких актов с заинтересованными органами по умолчанию, тогда как действующий порядок устанавливает, что "при наличии положений, норм и поручений, которые распространяются на другие органы, нормативно-правовой акт должен быть согласован с соответствующими заинтересованными органами".

Кроме того, изменениями предусмотрено сокращение сроков представления органами власти нормативно-правовых актов на государственную регистрацию, упрощение перечня документов, необходимых для проведения регистрации, упорядочение электронного документооборота в этой части, установление общих подходов к подготовке проектов нормативно-правовых актов, формы, структуры и технико-юридических особенностей их разработки.

"Усовершенствованная процедура позволит органам власти быстрее и оперативнее реагировать на необходимость урегулирования тех или иных правовых отношений", – отметил Банчук.