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 На Сумщине каждый четвертый счет за газ оплачивают онлайн

Более 100 тыс. клиентов "Сумыгаз Сбыта" предпочитают личный кабинет на сайте 104.ua и мобильные приложение 104 Mobile. 15 тыс. клиентов компании пользуются viber-ботом 7104UA.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Мобильные приложения с каждым годом набирают популярности среди потребителей газа, поэтому в "Сумыгаз Сбыт" особое внимание уделяют расширению функционала сервисов, ведь с их помощью можно экономить время и деньги.

Как личный кабинет на www.104.ua, так и мобильные приложения 104 Mobile и viber-бот 7104UA, комфортны и доступны 24 часа в сутки.

"Сейчас все пользователи газа имеют возможность в формате PDF скачать счет в личном кабинете на 104.ua и viber-боте 7104UA. И с помощью любого из наших сервисов уплатить за услугу газоснабжения", - сказала директор "Сумыгаз Сбыта" Елена Руденко.

Многофункциональность мобильных приложений и viber-бота предоставляет возможность добавить несколько лицевых счетов в пункте меню "Настройки" и таким образом контролировать расчеты не только за свое домовладение, но и помочь с газовыми вопросами своим близким, например, родителям.

Для регистрации в чат-боте 7104ua необходимо открыть меню Viber, выбрать раздел меню "QR-код", после чего навести камеру телефона на изображение с кодом. Далее ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа. Зарегистрироваться можно с помощью детальной инструкции: https://104.ua/ua/gas/id/7104ua-Viber-32605.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176700
 
 
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