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 Регуляторная политика, Энергетика
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 Кабмин отменил согласование разрешений на разработку недр с облсоветами, – Оржель

Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами".

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

"Наша цель – создание более прозрачных условий и уменьшение административной нагрузки на инвесторов, поэтому сейчас мы исключаем согласование с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения специальных разрешений, как это было раньше. Это создавало дополнительные коррупционные риски и блокировало развитие добычи", – сообщил министр.

"Также постановление предусматривает формирование базы для подачи документов в электронном режиме и убирает непрозрачные механизмы получения разрешений на недропользование вне аукционов. Но важно придерживаться экологического законодательства, поэтому инвесторам запрещено начинать деятельность на участках до прохождения процедуры и получения заключения об Оценке воздействия на окружающую среду", – добавил Оржель.

В частности, правительство внесло изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, утвержденного постановлением Кабинета министров от 30 мая 2011 года №615, приняв его в новой редакции, путем совершенствования его положений.

Основные изменения, изложенные в документе, заключаются в следующем:

  • исключается необходимость согласования с областными, Киевским и Севастопольским городскими советами, Советом министров Автономной республики Крым предоставления недр в пользование для полезных ископаемых общегосударственного значения и для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых;
  • расширен перечень видов пользования недрами, на которые можно получить специальное разрешение, а именно: геологическое изучение янтареносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с дальнейшей добычей янтаря (промышленная разработка месторождений);
  • урегулирована процедура согласования предоставления недр в пользование участками недр в районе проведения антитеррористической операции и/или осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, осуществляемых путем проведения Операции объединенных сил;
  • предусмотрена возможность подачи заявления и документов для получения разрешения без проведения аукциона в электронной форме через электронный кабинет недропользователя, что позволит регистрировать заявления на получение административных услуг.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что Кабинет министров отменил согласование областными советами предоставление разрешения на разработку месторождений общегосударственного значения еще 5 февраля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176697
 
 
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Короче, жаба задавила, что придется делиться откатами с обсоветами.
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короче, ты слепой Кабмин отменил согласование разрешений на разработку недр с облсоветами, – Оржель - Цензор.НЕТ 6500

Также постановление предусматривает формирование базы для подачи документов в электронном режиме
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