 Кабмин изменил состав Комиссии по международной торговле

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram с закрытого заседания правительства, передает БизнесЦензор.

Согласно проекту постановления, в состав МКМТ вошли врио первого замначальника главного управления контрразведовательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Дмитрий Карпенко вместо Николая Беззубенко, замминистра иностранных дел Егор Божок вместо Елены Зеркаль, а также замминистра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам евроинтеграции Константин Чижик и замглавы Гостаможенной службы Денис Шендрик, передает Интерфакс-Украина.

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Кроме этого, исключены из состава комиссии экс-замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, экс-директор департамента организации таможенного контроля Андрей Войцещук и экс-директор департамента регулирования ВЭД Сергей Звягинцев.