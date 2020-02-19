[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.3 26.22
 Власть, Регуляторная политика
  101  0
Все про:Кабмин (3900) пошлина (450) торговля (466)

 Кабмин изменил состав Комиссии по международной торговле

Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, обновил состав Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram с закрытого заседания правительства, передает БизнесЦензор.

Согласно проекту постановления, в состав МКМТ вошли врио первого замначальника главного управления контрразведовательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Дмитрий Карпенко вместо Николая Беззубенко, замминистра иностранных дел Егор Божок вместо Елены Зеркаль, а также замминистра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам евроинтеграции Константин Чижик и замглавы Гостаможенной службы Денис Шендрик, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также: Заводы Коломойского и "Нафтогаза" требуют введения пошлин на российское топливо

Кроме этого, исключены из состава комиссии экс-замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, экс-директор департамента организации таможенного контроля Андрей Войцещук и экс-директор департамента регулирования ВЭД Сергей Звягинцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176689
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация банки Газпром Кабмин Киев поезд ремонт Укрзализныця ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх