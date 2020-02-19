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Все про:Саудовская Аравия (244) МАУ (336) авиасообщение (1462)

 МАУ анонсировала полеты в Саудовскую Аравию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует запустить рейсы в Саудовскую Аравию с 24 мая 2020 года.

Об этом заявил в ходе общения с журналистами в международном аэропорту "Борисполь" президент МАУ Евгений Дыхне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Саудовской Аравии мы уже начали процесс сертификации авикомпании. Это сложный процесс, но нам бы хотелось пройти все эти процедуры как можно скорее и в последний день Рамадана запустить первый рейс", - заявил Дыхне.

По словам Дыхне, в планах компании развивать рейсы на Африканский континент, а также рейсы в Ливан.

Как сообщалось, авиакомпания "МАУ" планирует общее сокращение флота в 2020 году до 34 самолетов. По информации перевозчика, максимальное количество самолетов в 2019 году составляло 42 единиц.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16 ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176688
 
 
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