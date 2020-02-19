 "Приват" Коломойского возобновил смену юрлиц для своей сети АЗС

Об этом свидетельствуют данные Реестра владельцев лицензий на розничную реализацию топлива Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Новые операторы получили лицензии на розничную реализацию в Ивано-Франковской, Николаевской, Закарпатской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Всего в ротации приняли участие семь новых компаний-операторов.

Как отмечает издание, это первый случай ротации операторов консолидированной сети АЗС "Привата" с июля 2019 года, когда в рамках первого этапа реформы топливного рынка были введены лицензии на розничную реализацию топлива.

До этого группа "Приват" в течение последних как минимум 5 лет проводила ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год. Обычно смена юрлиц происходила в период февраля-апреля и сентября-ноября. Последний раз "Приват" менял операторов АЗС в марте 2019 года.

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На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 АЗС, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране.

В ряде регионов АЗС "Привата" занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской – 40%, в остальных регионах – от 20 до 25%.

АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации.

По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.

В частности, Антимонопольный комитет Украины ранее признавал, что не может установить, что юридические лица, которые представляют топливное направление бизнеса группы "Приват", являются связанными лицами.