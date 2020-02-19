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 Недвижимость, Социальная политика
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Все про:жилье (156) Кабмин (3900)

 Кабмин сделал социальное жилье более доступным, – Соколовская

Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, внес изменения в Порядок определения величины опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте, утвержденный еще в 2008 году, которые призваны сделать социальное жилье более доступным.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу министерства.

"Лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут быть взятыми на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье", – подчеркнула министр.

По ее словам, основные изменения касаются:

  • граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума (лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; лица с инвалидностью, в том числе вследствие войны; реабилитированные лица; лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; граждане, жилье которых признано непригодным для проживания; многодетные и молодые семьи; участники боевых действий; граждане, которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры и лица, утратившие трудоспособность и другие уязвимые слои);
  • временно перемещенные лица, которые не имеют жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

До принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка, отметила Соколовская, а именно:

  • среднемесячный совокупный доход граждан должен быть меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в общежитии и прожиточного минимума, поэтому граждане при наличии дохода в размере минимальной заработной платы или минимального размера пенсии не могли быть взятыми на социальный квартирный учет;
  • доход граждан был недостаточным для найма (аренды) квартиры или жилого дома через значительное расхождение в стоимости проживания в общежитии и в квартире.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176683
 
 
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