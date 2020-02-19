 Кабмин сделал социальное жилье более доступным, – Соколовская

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу министерства.

"Лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут быть взятыми на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье", – подчеркнула министр.

По ее словам, основные изменения касаются:

граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума (лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; лица с инвалидностью, в том числе вследствие войны; реабилитированные лица; лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; граждане, жилье которых признано непригодным для проживания; многодетные и молодые семьи; участники боевых действий; граждане, которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры и лица, утратившие трудоспособность и другие уязвимые слои);

временно перемещенные лица, которые не имеют жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

До принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка, отметила Соколовская, а именно: