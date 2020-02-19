 Суд оправдал фирму из группы "Трейд Коммодити" за срыв поставок топлива Минобороны

Решение по одному из двух контрактов принято 13 января и обнародовано в Едином госреестре 6 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Суд признал, что поставщик вовремя проинформировал Минобороны о возникшем форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы) и имел право на продление сроков поставки как минимум на 60 дней. Этим решением суд постановил внести изменения в контракт и продлить срок предельный поставки с 30 октября до 31 декабря 2019 года.

Форс-мажорные обстоятельства были подтверждены Киевской торгово-промышленной палатой 13 сентября 2019 года. Палата признала, что "Ферст Групп", во-первых, был лишен возможности производить бензин на мини-НПЗ в Каменском с 25 июня по 21 августа (58 суток) из-за действия налоговой милиции, во-вторых – Минобороны нарушило сроки подписания договора на 8 дней, не изменив при этом сроки поставки, а в-третьих – "Укрзализныця" в этот период нарушала нормативные сроки доставки грузов.

"В связи с наступлением существенного изменения обстоятельств "Ферст Групп" имеет право требовать пересмотр и внесение изменений в условия договора в части перенесения сроков поставки продукции на период не менее 60 календарных дней", – говорится в решении суда.

26 сентября поставщик обратился к Минобороны с просьбой перенести сроки поставки. 7 октября Минобороны сообщило, что вывод Торгово-промышленной палаты "не в полной мерее соответствует содержанию контракта". Взамен ведомство предложило компании продолжить поставки, а вопрос внесения изменений в контракт решать в судебном порядке.

Из материалов суда следует, что "Ферст Групп" без изменения условий договора продолжила поставки для Минобороны после 30 октября, когда срок по действующему контракту истек.

Исходя из материалов нового судебного процесса, который "Ферст Групп" инициировала в январе 2020 года, Министерство обороны на каком-то этапе отказалось принимать и оплачивать топливо.

В новом иске "Ферст Групп" требует от Министерства обороны погасить задолженность в размере 182 млн грн. Компания также обвиняет Минобороны в безосновательном отказе принимать уже поставленную 2 931 тонну бензина А-80.

Как сообщалось, в июле 2019 года ООО "Ферст Групп" (входит в группу "Трейд Коммодити") подписало два контракта с Министерством обороны на поставку 18 042 тонн бензина А-80 долгосрочного хранения (А-80-ДЗ) производства собственного мини-НПЗ в Каменском. Контрактная цена на топливо мини-НПЗ составляла 32 720 грн за тонну, а общая стоимость контакта — 590,3 млн грн.

В целом компании из группы "Трейд Коммодити" в 2019 году выиграли на тендерах Министерства обороны право на поставку наибольшего объема светлых нефтепродуктов, но при этом нарушили сроки поставки по пяти из семи контрактов.

Закупки нефтепродуктов Министерством обороны часто сопровождаются скандалами из-за срыва поставок или завышенных цен. По мнению экспертов "Консалтинговой группы А-95" и участников рынка, причиной этого является отказ от перехода на формульное ценообразование.