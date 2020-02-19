 Аэропорт "Борисполь" откроет новый бизнес-зал

Об этом сообщили журналистам 19 февраля на встрече с руководством аэропорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам гендиректора "Борисполя" Павла Рябикина, сегодня в аэропорту в пиковое время все бизнес-залы в терминале D работают на пределе своих возможностей.

В новом зале предусмотрено 230 посадочных мест.

В двухэтажном бизнес-зале есть переговорная комната, отдельная ресторанная галерея, выход на террасу, панорамная рабочая зона с большим количеством розеток, зеленая стена, мягкая игровая зона для детей, комфортная зона отдыха и зона для курения на втором этаже.

В настоящее время выполняются последние подготовительные работы перед открытием зала.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – до 15,26 млн человек.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.