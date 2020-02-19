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 Кабмин утвердил надбавку к зарплате для сертифицированных учителей младших классов

Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, утвердил ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада для учителей начальных классов, которые прошли сертификацию.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

"705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность", – сообщил премьер.

Гончарук напомнил, что в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн, по сравнению с 2019 годом.

Ранее в Министерстве образования сообщали, что с 15 по 31 января проходила регистрация на сертификацию учителей начальных классов, имеющих не менее двух лет педагогического стажа.

По данным Минобразования, в этом году пилотную сертификацию могли пройти до 2000 учителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176669
 
 
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