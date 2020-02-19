 Кабмин утвердил надбавку к зарплате для сертифицированных учителей младших классов

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

"705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность", – сообщил премьер.

Гончарук напомнил, что в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн, по сравнению с 2019 годом.

Ранее в Министерстве образования сообщали, что с 15 по 31 января проходила регистрация на сертификацию учителей начальных классов, имеющих не менее двух лет педагогического стажа.

По данным Минобразования, в этом году пилотную сертификацию могли пройти до 2000 учителей.