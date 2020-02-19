 Фонд госимущества продал санаторий Нацбанка по цене в 4 раза ниже стартовой

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Успешно завершился онлайн-аукцион по продаже объекта незавершенного строительства в курортном городке Яремче (35 кв от Буковеля и 62 км от Ивано-Франковска). Ранее этот оздоровительный комплекс принадлежал Национальному банку Украины и был его непрофильным активом", – сообщил глава ФГИ.

По данным в системе "ProZorro.Продажи", победителем торгов стало ООО "Конате групп" с предложением 17,3 млн грн, при этом стартовая цена составляла 32,2 млн грн, что вдвое меньше по сравнению с предыдущим аукционом в августе 2019 года, уточняет Интерфакс-Украина.

Согласно информации в Едином госреестре, ООО "Конате груп" (Киев) создано в октябре 2019 года. Собственником компании указана Ольга Покровская. Зарегистрированный капитал составляет 700 тыс. грн.

В аукционе также участвовали ООО "Мария", ООО "КУА "Эффективные инвестиции" и ЧП "Промсбытсервис".

Объект расположен на земельном участке 2,7303 га.

"Строительство комплекса незавершенное и включает в себя две очереди. Первая очередь (степень готовности 96%) представлена зданием площадью 2 029,75 кв. м на пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме этого, в здании предусмотрены помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн", – уточняется в объявлении ФГИ.

По данным электронной площадки, балансовая стоимость оздоровительного комплекса по состоянию на 31 мая 2018 года составляла 64,31 млн грн.

Как сообщалось, в 2018 году Фонд государственного имущества выставлял на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" со стартовой ценой 51,9 млн грн. Летом 2019 года ФГИ пытался продать санаторий за 64,4 млн грн, но безупешно.

Площадь комплекса составляет 2,7303 гектара. Незавершенное строительство комплекса и включает в себя две очереди. Первая очередь строительства (степень готовности 96%) представлена зданием площадью 2 029,75 кв. м на пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме этого, в здании предусмотрены помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн.

Сейчас оздоровительный комплекс принадлежит Национальному банку Украины, и является его непрофильным активом.