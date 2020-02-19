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 Вопрос по конкурсу на должность главы "Нафтогаза" остается актуальным, – Гончарук

Вопрос о проведении конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" на заседании правительства не рассматривался, но он актуален, заявил премьер Алексей Гончарук.

Об этом Гончарук заявил во время брифинга после заседания Кабинета министров Украины, сообщает БизнесЦензор.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил в соцсетях, что министр экономразвития Тимофей Милованов предложил рассмотреть на заседании Кабмина вопрос проведения конкурса на должность главы "Нафтогаза".

По данным нардепа, Милованов предложил внести данный вопрос в повестку дня заседания правительства, но Кабмин отказался это делать.

"Решений по нему мы не принимали, репликами мы, действительно, обменялись", - ответил премьер на вопрос о том, рассматривал ли Кабмин вопрос конкурса на должность главы "Нафтогаза".

"Этот вопрос актуален сейчас. Конечно, в ближайшие недели нужно ожидать решений. Когда оно будет принято, мы вас обязательно проинформируем. На этом заседании это решение не рассматривалось", - сказал Гончарук.

Как сообщал БизнесЦензор, контракт главы "Нафтогаза" Андрея Коболева истекает в конце марта 2020 года. Ранее сообщалось, что Коболев и наблюдательный совет компании обсуждают возможность и условия продления контракта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176649
 
 
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