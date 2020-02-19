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 Кабмин уволил заместителя министра финансов Ходаковского

Кабинет министров уволил Павла Ходаковского с должности заместителя министра финансов, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ходаковский Павел Викторович уволился с должности замминистра финансов по собственному желанию", - написал он в "Телеграм-канале".

Как уточнили агентству в Министерстве финансов, на должность замминистра правительство также рассматривало кандидатуру Татьяны Остриковой, однако не утвердило ее.

Ходаковский был назначен на указанную должность в сентябре 2019 года. До этого он был партнером юридической компании Arzinger.

В то же время правительство назначило Леонида Антоненко первым заместителем главы Фонда госимущества Украины.

"Антоненко Леонид Васильевич - первый замглавы ФГИ. Депутат в городе Киеве от "Самопомощи", - написал Гончаренко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176642
 
 
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