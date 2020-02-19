 В Днепре ради выкупа похитили предпринимательницу, – полиция

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает БизнесЦензор.

18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину, директора одного из предприятий.

Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat". У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.

Во время движения по улице Феодосийской спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их

В состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений.

Сейчас все они задержаны. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.