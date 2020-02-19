 Кабмин предложил упростить подключение к электросетям для бизнеса (обновлено)

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"В Украине операторы систем распределения (ОСР, то есть те самые "естественные монополии") часто злоупотребляют своим положением. Кое-где они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности", – написал Гончарук.

"Правительство усиливает ответственность ОСР за такие действия, в частности из-за повышения размеров штрафных санкций. Также мы усиливаем контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго", – добавил премьер.

Позднее на брифинге по итогам заседания правительства Гончарук уточнил, что Кабмин одобрил соответствующий законопроект, который будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

"Был рассмотрен законопроект, который упрощает подключение к электросетям. К сожалению, в Украине эта проблема остается острой, мы одна из худших стран в мире по подключению к электросетям", – сказал премьер.

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Согласно пояснительной записке к проекту закона, который был внесен в повестку дня, за Государственной инспекцией энергетического надзора предлагается закрепить функцию мониторинга и контроля над рассмотрением спорных вопросов по присоединению электроустановок заказчиков к электросетям по принципу "единого окна", передает Интерфакс-Украина.

Проектом закона предусматривается, что Госэнергонадзор будет принимать от заявителей жалобы на нарушение процедур присоединения, по итогам рассмотрения которых, в случае подтверждения нарушений со стороны операторов, будет выносить обязательные для выполнения предписания.

За невыполнение предписаний в части присоединения предлагается отдельно установить штрафы на уровне от 10 тыс. до 50 тыс. необлагаемых минимумов граждан вместо действующих в настоящее время штрафов на уровне до 5 тыс. необлагаемых минимумов.

Также предлагается ввести штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. необлагаемых минимумов за повторное невыполнение предписаний (в течение года).

Кроме того, планируется ввести ответственность за повторное игнорирование предписаний, не связанных с присоединением к сетям – штраф от 10 тыс. до 30 тыс. необлагаемых минимумов.

"Указанное увеличение размеров штрафов и их дифференциация направлены на усиление ответственности ОСР за несоблюдение требований нормативных документов в сфере электроэнергетики, в том числе во время реализации процедуры присоединения к электрическим сетям по части оптимизации ее сроков и качества, а также на то, чтобы сделать невозможным систематическое повторение ОСР аналогичных нарушений", – отмечено в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается определить дифференциацию по мощности для стандартного присоединения на уровне до 50 кВт (в настоящее время дифференциация по мощности для стандартного присоединения делится на две степени: до 16 кВт, от 16 до 50 кВт).

Предусматривается также обеспечение для заказчиков нестандартного присоединения возможности не только самостоятельно проектировать линейную составляющую, но и строить ее в счет оплаты за нее (путем выбора среди субъектов хозяйствования, имеющих право осуществлять соответствующий вид деятельности).