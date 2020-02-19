 ГСЧС не обнаружила чрезвычайных ситуаций на "Укрзализныце" из-за отсутствия поставок газа (обновлено)

Об этом говорится в ответе ГСЧС компании "Скела Терциум", который есть в распоряжении "Наші Гроші", передает БизнесЦензор.

В ответе ГСЧС говорится, что "Укрзализныця" не обращалась к ГСЧС с сообщениями о чрезвычайных ситуациях. Поэтому никаких мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на "Укрзализныце" не проводили.

Таким образом, данные ГСЧС опровергают наличие оснований у "Укрзализныци" проводить закупку газа по переговорной процедуре. 31 января железнодорожники провели эти торги на ожидаемую сумму 350 млн грн по сокращенной переговорной процедуре со ссылкой на п. 3, ч. 2 ст. 35 Закона "О публичных закупках".

А именно: в случае "необходимости в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения тендера, а именно связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций".

В заключении ГСЧС №03-18829/161 от 24 декабря 2019 года, на которое ссылалась "Укрзализныця", было указано, что чрезвычайная ситуация произойдет только тогда, когда прекратится поставка газа для объектов железной дороги. Однако поставки газа не останавливались ни разу, и ГСЧС подтвердило, что никаких чрезвычайных ситуаций не было.

В результате торгов по переговорной процедуре, ряд дешевых предложений было отклонено в пользу ООО "Укр Газ Ресурс" Андрея Кучкова, зятя Николая Злочевского. Эта фирма выиграла торги на сумму 105,59 млн грн, не сделав ни одного шага на понижение цены.

Напомним, в декабре 2019 года "Укрзализныця" заплатила "Укр Газ Ресурс" 18 млн грн за поставку газа без тендера и без договорных отношений.

Победу по двум лотам на 95,54 млн грн отдали ООО "Благогаз сбыт", которая в своей истории чаще всего пересекалась на тендерах именно с "Укр Газ Ресурсом". Один лот стоимостью 34,73 млн грн с гораздо более низкой ценой газа выиграл действующий поставщик ООО "Юг-Газ".

Ряд фирм обжаловали проведение переговорной процедуры в тендерной коллегии Антимонопольного комитета. Заседание назначено на 21 февраля.

В свою очередь в пресс-службе "Укрзализныци" позднее заявили, что направляли запросы в ГСЧС для того, чтобы получить возможность закупить газ по переговорной процедуре, еще в декабре 2019 года.

Пресс-служба компании также обнародовала копию письма ГСЧС от 24 декабря 2019 года.

В нем Госслужба по чрезвычайным ситуациям, исходя из предоставленной самой "Укрзализныцей" информации, приходит к выводу о "существовании потенциальной угрозы возникновения 1 января 2020 года чрезвычайной ситуации техногенного характера" из-за возможного отсутствия поставок газа для объектов железнодорожной компании.

В компании утверждают, что это письмо ГСЧА позволило провести закупку газа по переговорной процедуре на период завершения рассмотрения в АМКУ жалоб поставщиков по открытым торгам в системе "Прозорро".

При этом в компании признали, что часть более выгодных предложений в ходе проведения переговорной процедуры закупки были отклонены, после чего ряд участников процедуры обжаловали закупку в АМКУ.