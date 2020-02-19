[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.3 26.22
 Регуляторная политика, Промышленность
  494  0
Все про:водка (66) Житомир (78) Кабмин (3900) спирт (56)

 Кабмин намерен разрешить Житомирскому заводу торговлю и экспорт спирта

Правительство на заседании в среду планирует предоставить полномочия ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" на оптовою торговлю и экспорт спирта этилового по коду 2207 УКТВЭД.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к проекту постановлению Кабинета министров, на сегодня только "Укрспирт" уполномочен правительством на экспорт и оптовую торговлю спиртом этиловым по коду 2207 УКТВЭД, а Житомирский ликеро-водочный завод вынужден реализовывать спирт собственного производства через договор комиссии с "Укрспиртом" и трехсторонние договора поставок с покупателями по сложной и длительной процедуре.

"Как следствие обеспечивается продажа спирта этилового только около 50% от производственных мощностей предприятия", - отмечается в документе.

ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" производит ликеры, водку, настойки, спиртованные соки, солод. Его продукция экспортируется в Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Грузию, Германию, Вьетнам, страны Балтии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176618
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация банки Газпром Кабмин Киев поезд ремонт Укрзализныця ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх