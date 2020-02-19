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 Кабмин создал Координационный центр по вопросам промышленности

Кабинет министров Украины создает Координационный центр по вопросам промышленности, который будет работать под руководством премьера Алексея Гончарука.

Об этом Гончарук написал в телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

"Правительство создаст новые рабочие места и обеспечит рост промышленного производства. Для этого мы создаем Координационный центр по вопросам промышленности, который будет работать под моим руководством", - сообщил он.

"Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органами государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", - объяснил премьер.

В состав Координационного центра вошли представители Минфина, Мининфраструктуры, Минекоенерго, налоговой службы, таможни и Госкомстата.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176615
 
 
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