 Кабмин выделил 1,3 миллиарда на выплаты ветеранам и жертвам нацистов

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает БизнесЦензор.

"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - сообщил Гончарук.

Он напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительство приняло решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.