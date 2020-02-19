 Кабмин распределил 4 миллиарда дотаций для аграриев (обновлено)

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"4 млрд гривен государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2020 году будут направлены в те направления, которые являются наиболее актуальными для сельхозпроизводителей – удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другие. Позже планируем добавить удешевление кредитов для покупки земли сельхозназначения, но для этого Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект", – сказал Гончарук.

"Принятие постановления официально утверждает направления поддержки аграриев в 2020 году. После завершения консультаций с профильными ассоциациями мы выделили те направления, которые, с одной стороны, являются актуальными и экономически эффективными для аграрной отрасли, а с другой – отвечают запросам самых сельхозпроизводителей", – прокомментировал решение правительства заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило модель предоставления дотаций сельхозпроизводителям за счет государственного бюджета на 2020 год.

Всего на государственную поддержку АПК в бюджете на 2020 года предусмотрено 4,2 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн будет направлено на программу удешевления кредитов, в том числе на приобретение земли, 1 млрд грн – на поддержку отрасли животноводства, еще 1 млрд грн – на компенсации за покупку техники и оборудования отечественного производства, 400 млн грн – на развитие фермерства и кооперативов и 400 млн грн на на поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Какую помощь получат аграрии от правительства в 2020 году