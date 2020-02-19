 Фонд госимущества выставит весной на аукцион гостиницу "Днипро" в Киеве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Для того, чтобы ее (гостиницы) финальная стоимость выросла в разы, недавно назначен новый директор - Элина Сапожкова", - сообщает Фонд.

По мнению Сапожковой, ранее имевшей опыт открытия, развития и управления гостиницами международных сетей Rezidor Hotel Group, IHG, Hilton Hotels&Resorts, Hyatt, основной ценностью гостиницы "Днипро" является ее центральное расположение на Европейской площади и виды из номеров.

ФГИ уточняет, что всего в ведомстве 23 объекта большой приватизации, из которых завершить процедуры приватизации в этом году планируется по пяти.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ранее одобрил передачу гостиницы "Днипро" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.

Выручка четырехзвездочной гостиницы "Днипро" в 2018 году выросла на 11,1% - до 58,69 млн грн, а чистая прибыль – на 13,8%, до 0,13 млн грн. В 13-этажной гостинице 186 номеров, по два ресторана и бара, 4 банкетных зала и 2 конференц-зала.