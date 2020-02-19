 Ложкин продал "Люксоптику" итальянскому миллиардеру

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

В начале января французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на рынке линз, оптического оборудования и очков, купил крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика", следует из реестра Минюста.

Конечным владельцем "Люксоптики" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.

"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова.

Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний – "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".

Во сколько обошелся украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру – неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.