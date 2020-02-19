 Жена Ложкина продала "Люксоптику" итальянскому миллиардеру

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

В начале января французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на рынке линз, оптического оборудования и очков, купил крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика", следует из реестра Минюста.

Конечным владельцем "Люксоптики" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.

"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова.

Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний – "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".

Во сколько обошелся украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру – неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Essilor Nederland Holding B.V на приобретение контрольного пакета акций компании International Optical House Holding B.V, которой принадлежит украинская сеть магазинов "Люксоптика".

EssilorLuxottica – французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, один из крупнейших мировых игроков на рынке линз, оптического оборудования и очков.

Владельцами "Люксоптика Холдинг" являлись жена бывшего главы администрации президента Украины Бориса Ложкина Надежда Шаломова и совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников.