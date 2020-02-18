 Минэкономики назвало топ-10 товаров украинского экспорта

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

Так, первое место среди по объемам экспорта заняла кукуруза – ее поставки составили 32 млн тонн на сумму $5,2 млрд, что на 11 млн тонн или на $1,7 млрд больше, чем в 2018 году. Таким образом, на кукурузу пришлось 10,4% всего экспорта.

Второе место заняли поставки подсолнечного масла на сумму $3,78 млрд, заняв 7,6% всего экспорта.

На третьем месте – пшеница, экспорт которой в 2019 году составил 19,96 млн тонн на $3,65 млрд, заняв 7,3% в совокупном экспорте.

Далее расположились железорудные окатыши (15 млн тонн на сумму $1,6 млрд), концентраты железные (1,87 млн тонн на $1,42 млрд), кабели ($1,32 млрд), слябы (3,19 млн тонн на $1,29 млрд), рапс (3,1 млн тонн на $1,26 млрд), соевые бобы (3,6 млн тонн на $1,16 млрд), а также жмых из семян подсолнечника (4,7 млн тонн на $975 млн).

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Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.

В то же время экспорт услуг в 2019 году вырос сразу на 30,9% – до $15,24 млрд, тогда как импорт – только на 3,5% – до $6,53 млрд. Таким образом положительное сальдо торговли услугами выросло до $8,71 млрд, по сравнению с $5,33 млрд в 2018 году.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд).