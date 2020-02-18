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Все про:Кремль (42) Путин (410) увольнение (411) Сурков (6)

 Путин подписал указ об увольнении Суркова

Российский президент Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности помощника президента РФ.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ "О Суркове В.Ю." опубликован на сайте Кремля 18 февраля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации", – сказано в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщалось, ранее в январе близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщал, что из-за "смены курса на украинском направлении" с госслужбы ушел помощник Путина Владислав Сурков.

В Кремле тогда сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет. Сам Сурков пока никак не комментировал информацию о своем предполагаемом уходе.

Сурков работал в Кремле с мая 1999 года. В сентябре 2013 года его назначили помощником президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Он также курировал политику с Украиной и переговоры по захваченным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях.

24 января Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента бывшего вице-премьера Дмитрия Козака. Близкие к Кремлю собеседники издания допускали, что Козаку может отойти часть обязанностей Владислава Суркова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176508
 
 
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