 Налоговая служба опровергла фейк о введении налога на переводы с карты на карту

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС), передает БизнесЦензор.

"Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", – сказано в сообщении.

В Налоговой службе отметили, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФОПами) может быть предоставлена ​​банком по запросу налоговиков только о факте наличия банковских счетов. Данные о движении средств по счету или другую информацию о нем банк может предоставить только по решению суда.

"Итак, если Налоговая служба узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд", – подчеркивается в сообщении.

Отметим, ранее ряд сайтов распространили информацию о том, что денежные переводы с карты на карту будут облагаться подоходным налогом.