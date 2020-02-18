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 SpaceX отправит туристов на орбиту в 2021 году

Компания Илона Маска SpaceX объявила, что четыре космических туриста отправятся на орбиту Земли на ее корабле Crew Dragon. Планируется, что путешествие может состояться в период с конца 2021 года до середины 2022 года, запуск произойдет с мыса Канаверал (Флорида США).

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Полет пройдет в рамках подписанного сегодня соглашения между SpaceX и Space Adventures, последняя уже несколько лет осуществляет полеты космических туристов на МКС на кораблях российского производства. Корабль Crew Dragon разрабатывается для доставки астронавтов НАСА на МКС, по словам Маска, первый запуск корабля с астронавтами состоится уже в апреле-июне.

Сообщается, что в рамках запуска космических туристов Crew Dragon не будет осуществлять стыковку с МКС, а несколько раз обогнет Землю по орбите, после чего туристы вернутся на Землю.

Стоимость полета пока не разглашается. По данным телеканала CNBC, в прошлом году SpaceX подписала соглашение с компанией Bigelow Aerospace о запуске частных лиц на МКС, стоимость полета для одного человека указывалась в районе $52 млн. Однако до практического выполнения этой миссии дело не дошло из-за того, что Bigelow Aerospace позднее вышла из соглашения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176504
 
 
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