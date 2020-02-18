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Все про:Киев (2426) финансирование (900) школа (83)

 Власти Киева направят 4 миллиарда на подготовку школ к новому учебному году

На подготовку учебных заведений Киева к новому учебному году город выделил почти 4 млрд грн. Эта сумма является пятой частью от всего бюджета отрасли "Образование" и на 1,1 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Больше всего средств (1,8 млрд грн) будет направлено на ремонтные работы учебных заведений и расходы на общегородские программы, которые каждый район выбирал индивидуально. 

В 2020 году таких программ 10:

  • подготовка к новому учебному году;
  • подготовка к осенне-зимнему периоду;
  • создание нового образовательного пространства;
  • противопожарные меры;
  • бытовые нужды;
  • ремонт пищеблоков;
  • ремонт мест общего пользования;
  • приобретение компьютерной техники;
  • ремонт ограждений в ЗЗСО;
  • создание профильных STEM и ЅТЕАМ-центров.

21 млн грн средств на подготовку к новому учебному году пойдет на закупку STEM-оборудования, что позволит учащимся получать практические знания в современной игровой форме.

Средняя сумма, выделенная Киеву на подготовку к новому 2020/2021 учебному году для одного ученика или воспитанника составляет 4,5 тыс. грн. Эта цифра различается в каждом районе. Больше всего средств на одного ребенка предусмотрели Шевченковский, Днепровский и Оболонский районы – по 5,5 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176503
 
 
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