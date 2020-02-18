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Все про:законопроект (850) игорный бизнес (15) легализация (16) Гетманцев (7) рынок земли (54)

 Игорный бизнес легализуют не раньше земельного рынка, – Гетманцев

Игорный бизнес в Украине легализуют не раньше земельного рынка, поскольку к каждому из этих законопроектов Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен проработать около 4 тыс. поправок.

Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, передает БизнесЦензор.

"Рано еще говорить о затягивании, последний день подачи поправок был, кажется, 30 января. Это огромная таблица, которая лишь на прошлой неделе была возведена в документ, с которым можно работать", - отметил Гетманцев, комментируя утверждение относительно опасений потенциальных участников игорного бизнеса, что происходит искусственное затягивание процесса (поскольку законопроект о легализации азартных игр, принятый в первом чтении, до второго получил свыше 3500 замечаний от народных депутатов).

По словам Гетманцева, комитет не спешит с законопроектом, потому что количество поправок очень большое. 

"А нас еще и земельный законопроект не очень-то подталкивает заниматься другими делами интенсивно: Рада не выйдет из вопроса земли, чтобы рассмотреть игорный бизнес или любой другой законопроект", - заявил председатель комитета.

Однако принципиальное согласие доказать легализацию игорного бизнеса, по его словам, среди депутатов есть, и планы на эту отрасль большие.

"Понимаем, что в 2020 году еще нереально открыть какую-то игорную зону, но такая возможность в законопроекте предусмотрена, решение об этом должно принять правительство. Это только начало", - подчеркнул Гетманцев.

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января. Его поддержали 260 народных депутатов. Последнее обсуждение поправок к законопроекта состоялось на заседании комитета 17 февраля.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

По данным председателя подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олега Марусяка, по предварительным подсчетам, бюджет Украины может за первый год получить от 2,5 млрд до 4 млрд грн налога от игорного бизнеса.

Ранее, 19 декабря 2019 года, Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. В то же время депутаты поддержали решение отправить законопроект на повторное первое чтение.

После этого правительство приняло постановление, которым запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176496
 
 
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