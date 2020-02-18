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 Фонд гарантирования выставил на продажу пакет автокредитов "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов запланировал 28 февраля 2020 года аукцион по продаже пула активов АО "Дельта Банк". Торги пройдут на площадке "ProZorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

В состав пула вошли более 100 кредитов физических лиц, в обеспечении которых находятся транспортные средства. Это рабочие автокредиты - заемщики обслуживают их согласно графику погашения задолженности. Общий остаток задолженности по кредитным договорам составляет 3,67 млн грн.

Начальная цена лота – 3,69 млн грн.

Аукцион пройдет по голландской модели с постепенным снижением цены в течение дня.

Фонд гарантирования вкладов напоминает, что электронный аукцион состоится по открытой, прозрачной процедуре. Участие в нем могут принять все желающие, кроме заемщиков и поручителей по этим кредитам. Победителем аукциона станет тот, кто предложит наивысшую цену за лот.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176489
 
 
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