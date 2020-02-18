 США ввели санкции против трейдингового подразделения "Роснефти"

Об этом сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

OFAC предоставила контрагентам трейдера срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading.

Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро.

OFAC пояснил, что блокирующие санкции не распространяются на саму "Роснефть".

"Блокирующие санкции распространяются только на Rosneft Trading S.A. или юрлица, в которых она владеет, прямо или косвенно, 50 и более процентов. Блокирующие санкции не распространяются на материнскую структуру компании – НК "Роснефть". Также блокирующие санкции не распространяются на другие дочерние или аффилированные лица НК "Роснефть", если эти лица не принадлежат на 50 и более процентов блокированным лицам", – уточнило OFAC.

Глава Минфина США Стивен Мнучин пояснил, что Rosneft Trading S.A. и ее президент Дидье Касимиро участвовали в продаже и поставках венесуэльской нефти.

"США непреклонны в решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро", – подчеркнул министр финансов США.

Согласно санкциям, все активы Rosneft Trading и Дидье Касимиро в США, в случае их наличия, со вторника считаются замороженными.

В то же время в сообщении Минфина отмечается, что санкции не являются необратимыми.

"Мы рассмотрим отмену санкций в отношении лиц, которые примут конкретные, значимые и поддающиеся верификации шаги в поддержку демократического строя в Венесуэле", – заявляет ведомство.

Читайте также: "Роснефть" помогает Венесуэле торговать нефтью в обход санкций, – Reuters

Дидье Касимиро 53 года, он уроженец Бельгии. Много лет проработал в ВР и ТНК-ВР, с 2012 года - в топ-менеджменте "Роснефти".

"Роснефть" зарегистрировала в Женеве торговую компанию Rosneft Trading SA в начале 2011 года. Предприятие было создано в рамках реализации зарубежных проектов "Роснефти".

В середине октября 2010 года "Роснефть" подписала соглашение о покупке у венесуэльской PDVSA 50% в Ruhr Oel Gmbh, которая владела долями в четырех нефтеперерабатывающих заводах в Германии.