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 Регуляторная политика, Финансы
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 Нацбанк открыл специальный раздел по хеджированию валютных рисков

Национальный банк Украины разместил на сайте в разделе "финансовые рынки" специальный подраздел, посвященный хеджированию.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время панельной дискуссии "Макроэкономический прогноз и прогноз для Украины" 18 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На веб-сайте два дня назад мы разместили специальный раздел, посвященный хеджированию, в нем очень много информации и презентаций. Не поймите меня неправильно – мы не предоставляем инструменты хеджирования корпорациям так, как могут сделать банки, но я думаю, что это на это стоит обратить внимание", – сказал Сологуб.

Он добавил, что хеджирование должно стать важным инструментом по снижению валютных рисков для украинских экспортеров и импортеров.

Спецраздел содержит информацию о законодательстве и нормативной базе относительно хеджирования, полезные ссылки, в частности на инструменты для хеджирования валютных рисков, а также ответы на часто задаваемые вопросы на соответствующую тему.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176481
 
 
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