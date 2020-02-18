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 Собственник "Правэкс-Банка" планирует купить конкурента в Италии за $5,3 миллиарда

Банковская группа Intesa Sanpaolo сделала предложение о поглощении своего более мелкого итальянского конкурента UBI Banca за 4,86 миллиарда евро ($5,3 млрд).

Банк Intesa Sanpaolo предложил 1,7 новых акций за каждую проданную акцию UBI с целью создать игрока европейского масштаба, ориентированного на управление состоянием и страхование, с финансовыми активами клиентов на сумму более 1,1 триллиона евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Intesa Sanpaolo сообщил, что сделка может создать седьмую по величине активов группу еврозоны с совокупной прибылью в размере более чем 6 миллиардов евро в 2022 году.

UBI пока не прокомментировала предложение.

Напомним, итальянской Intesa Sanpaolo S.p.A. в Украине принадлежит "Правэкс-Банк".

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 октября 2019 года по размеру общих активов (5,21 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 27 место среди 76 действовавших в стране банков.

Согласно отчетности "Правэкс Банка", по итогам 2019 года он зафиксировал убыток в размере 121,5 млн грн, тогда как 2018 год банк также завершил с убытком в 137,3 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176480
 
 
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