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 Минфин сократил поступления от продажи ОВГЗ на фоне падения спроса

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 18 февраля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,53 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе инвесторам были предложены номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.

По итогам аукциона 6-месячные ОВГЗ были размещены на 344 млн грн, 1-летние ОВГЗ – 1,15 млрд грн, 3-летние ОВГЗ – на 32 млн грн. При этом спрос значительно превышал предложение только по самым коротким облигациям.

Средневзвешенная доходность 6-месячным гривневым ОВГЗ составила 9,82%, 1-летним гривневым ОВГЗ – 9,63%, 3-летним гривневым ОВГЗ – 10,11%.

В последний раз Минфин размещал облигации с такими же сроками обращения 4 февраля, добившись существенного снижения ставок по ним. В частности, тогда ставки по шестимесячным ОВГЗ удалось снизить до 6,9% годовых, по 1-летним – до 9,77%, по 4-летним – до 9,84% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 февраля привлекло в бюджет 9,2 млрд грн. Больше половины этой суммы принесла продажа облигаций в долларах США на $202 млн под 3,39% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176478
 
 
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афера сдувается - а последствия еще впереди...
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Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ - 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ - 10%, 4-летних - 9,99%Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175139

Ясно. Починаємо піднімати відсоток. А чого про це скромно умовчали. Про зниження писали постійно. А про підвищення мовчимо?
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