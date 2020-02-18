 Криклий предложил запустить рейсы Qatar Airways в региональные аэропорты Украины

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время двусторонней встречи с министром транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасимом Аль Сулейти, передает БизнесЦензор.

В частности, Криклий подтвердил готовность украинской стороны к проведению двусторонних консультаций с целью согласования проекта Соглашения в сфере морского транспорта, а также проинформировал, что начата процедура внутригосударственного согласования и получения полномочий на подписание Меморандума о признании дипломов/свидетельств специалистов моряков.

Глава министерства подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении катарских компаний к реализации совместных инвестиционных проектов по развитию и строительству транспортной инфраструктуры.

"Украина углубляет сотрудничество с Катаром в области транспортной инфраструктуры. Сегодня на рассмотрение инвесторов предлагается ряд перспективных проектов по развитию автомобильных дорог, аэропортов, железных дорог и почтового сервиса, морских портов. Хорошим примером для дальнейшего сотрудничества является победа ведущей катарской компании QTerminals в концессионном конкурсе по проекту в морском порту "Ольвия". Богатый опыт QTerminals в эффективном управлении крупными портами будет способствовать развитию морской отрасли в Украине, а подписание Соглашения в сфере морского транспорта и Меморандума о признании дипломов/свидетельств специалистов моряков откроет новые перспективы", – заявил Кликлий.

Также министр подчеркнул, что актуальным является расширение географии полетов, в частности, в\из региональных аэропортов и предложил рассмотреть возможность выполнения грузовых перевозок.

В свою очередь Аль Сулейти отметил динамичное сотрудничество в авиационной и портовой сферах, и отметил, что уделяет особое внимание инвестиционному сотрудничеству между Катаром и Украиной.

Как сообщалось, в августе 2019 года авиакомпания Qatar Airways открыла продажи билетов из Львова, Харькова и Днепра на перелеты, которые выполняются совместно с авиакомпаниями-партнерами. Такая опция позволяет пассажирам из городов Украины, куда не совершает прямые рейсы катарский авиаперевозчик, купить единый билет с гарантией стыковки на электронном бланке Qatar Airways.

Первый перелет из Украины в один из хабов Европы выполняет авиакомпания-партнер, последующие рейсы из Европы в Доху и далее совершает Qatar Airways. Например, для полетов из Львова в Пекин или из Днепра в Сеул партнерским перевозчиком выступает Austrian Airlines (пересадка в Вене и Дохе), из Харькова в Бангкок - LOT (пересадка в Варшаве и Дохе). Ранее такую такую систему работы авиакомпания начала применять для вылетов из Одессы.

С 2017 года Qatar Airways выполняет прямые ежедневные рейсы между Дохой и киевским аэропортом "Борисполь". Авиакомпания признана лучшей в мире в 2019 году по рейтингу Skytrax.