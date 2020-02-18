 После введения налоговых льгот импорт солнечных панелей достиг рекордных $1,3 млрд

Об этом сообщил торговый представитель-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Абсолютным лидером по росту импорта на уровне индивидуального товара стали "Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модуль либо вмонтированные в панель; светоизлучающие диоды" код УКТВЭД 854140. Импорт этого товара составил $1,26 млрд, ухудшив торговое сальдо на $648 млн в сравнении с прошлым годом", – отметил торговый представитель.

В целом Качка назвал "не очень утешительными" официальные результаты торговли товарами в 2019 году с учетом роста отрицательного сальдо до $10,7 млрд.

По последним данным Госстата за январь-ноябрь 2019 года, импорт этих приборов в Украину вырос в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года – до $1,26 млн.

При этом 94,2% общего импорта, или $1,15 млрд составила продукция из Китая (в 2018 году – 97,1%, или $551,6 млн).

Второй по объемам поставщик – Турция: импорт ламп из этой страны вырос до $21,73 млн против $0,79 млн годом ранее.

В то же время экспорт аналогичного товара из Украины в январе-ноябре 2019 года составил только $2,5 млн против $3,64 млн за 11 месяцев 2018 года.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Верховная Рада при голосовании за изменения в Налоговый кодекс учла поправку, которой освободила от уплаты НДС импорт комплектующих для солнечных панелей и ветровых установок.

В частности, в том числе до 2022 года освобождены от уплаты НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров подсубпозиции 8541 40 90 00 УКТ ВЭД – приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модуль или вмонтированные ли вмонтированные в панель.

Как указывал тогда глава Ассоциации защиты прав потребителей электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус, больше всего такого оборудования в 2019 году планировал завозить энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Также известно, что ДТЭК закупал панели для строительства солнечных электростанций в Китае.

По оценке Минфина освобождение от уплаты НДС импорта солнечных панелей и ветровых установок с 1 января 2019 года привело к недопоступлению в государственный бюджет около 400 млн грн в месяц.