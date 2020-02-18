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 Регуляторная политика, Энергетика, Коррупция
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Все про:Ахметов (942) импорт (1048) льготы (124) альтернативная энергетика (445) солнечная энергетика (156)

 После введения налоговых льгот импорт солнечных панелей достиг рекордных $1,3 млрд

Лидером по темпам роста импорта в Украину в 2019 году на уровне индивидуального товара стали фотогальванические элементы, которых ввезено на $1,26 млрд, что более чем вдвое превысило их импорт в 2018 году.

Об этом сообщил торговый представитель-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Абсолютным лидером по росту импорта на уровне индивидуального товара стали "Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модуль либо вмонтированные в панель; светоизлучающие диоды" код УКТВЭД 854140. Импорт этого товара составил $1,26 млрд, ухудшив торговое сальдо на $648 млн в сравнении с прошлым годом", – отметил торговый представитель.

В целом Качка назвал "не очень утешительными" официальные результаты торговли товарами в 2019 году с учетом роста отрицательного сальдо до $10,7 млрд.

По последним данным Госстата за январь-ноябрь 2019 года, импорт этих приборов в Украину вырос в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года – до $1,26 млн.

При этом 94,2% общего импорта, или $1,15 млрд составила продукция из Китая (в 2018 году – 97,1%, или $551,6 млн).

Второй по объемам поставщик – Турция: импорт ламп из этой страны вырос до $21,73 млн против $0,79 млн годом ранее.

В то же время экспорт аналогичного товара из Украины в январе-ноябре 2019 года составил только $2,5 млн против $3,64 млн за 11 месяцев 2018 года.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Верховная Рада при голосовании за изменения в Налоговый кодекс учла поправку, которой освободила от уплаты НДС импорт комплектующих для солнечных панелей и ветровых установок.

В частности, в том числе до 2022 года освобождены от уплаты НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров подсубпозиции 8541 40 90 00 УКТ ВЭД – приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модуль или вмонтированные ли вмонтированные в панель.

Как указывал тогда глава Ассоциации защиты прав потребителей электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус, больше всего такого оборудования в 2019 году планировал завозить энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Также известно, что ДТЭК закупал панели для строительства солнечных электростанций в Китае.

По оценке Минфина освобождение от уплаты НДС импорта солнечных панелей и ветровых установок с 1 января 2019 года привело к недопоступлению в государственный бюджет около 400 млн грн в месяц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176476
 
 
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Самі не хочете налагодить виробництво,краще наварювать на продажу іноземного товару.
То чого жалієтеся?
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А для чого їх взагалі виробляти??? БЕЗ акумуляторів - це ніщо.
0,18 эвро за кіловат. Для чого? Щоб різницю платили споживачі?
Просто порівняйте скільки платять німці в ЄВРО, скільки коштує їх побудувати (робота, матеріал) у нас та в німців. В нас це "тема" для олігархів. Гроші з повітря.
Це тупо викачування грошей. 3-4 роки - гроші відбились. З роботи - сніг зчистити (або на зиму взагалі закрити) та протерти від пилу раз в місяць. Все. НІЯКИХ гемороїв, ніяких робіт. Ну і толку від них також ніякого.
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здесь льготы плюс субвенции от государства ...- а в Италии виллы за 200 лямов....- а почему бы и нет, если идиоты позволяют...
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А чему радоваться? Тому, что панельное электричество можно продавать государству по тарифам, в 2 раза выше, чем потом его продаст нам государство? Это же официальный дерибан бюджета, даже не прикрытый. Все по закону. Почти то же самое, что и фиктивный возврат НДС.
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