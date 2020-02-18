 Нацбанк не видит существенного влияния коронавируса на экономику Украины

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Снижение цен на металлы компенсируется снижением цен на нефтегазовые ресурсы", - пояснил Сологуб.

Сологуб добавил, что на Украину влияние более низких темпов роста в Китае будет меньшим, чем на других более важных китайских торговых партнеров. Однако, в случае значительного спада в Китае, это может вызвать волны в мировой торговле и экономике, которые затронут и Украину.

Но с хорошим макроэкономическим управлением этот риск можно преодолеть, подчеркнул Сологуб.

По его словам, риск разворота политики в Украине, как это уже несколько раз случалось в истории страны, несет более серьезные угрозы.