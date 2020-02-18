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 Финансы, Макроэкономика
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 Нацбанк не видит существенного влияния коронавируса на экономику Украины

Сложившаяся на настоящее время ситуация с распространением нового коронавируса COVID-19 пока оказывает ограниченное влияние на украинскую экономику, однако оно может усилиться в случае значительного замедления экономики Китая.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Снижение цен на металлы компенсируется снижением цен на нефтегазовые ресурсы", - пояснил Сологуб.

Сологуб добавил, что на Украину влияние более низких темпов роста в Китае будет меньшим, чем на других более важных китайских торговых партнеров. Однако, в случае значительного спада в Китае, это может вызвать волны в мировой торговле и экономике, которые затронут и Украину.

Но с хорошим макроэкономическим управлением этот риск можно преодолеть, подчеркнул Сологуб.

По его словам, риск разворота политики в Украине, как это уже несколько раз случалось в истории страны, несет более серьезные угрозы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176474
 
 
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