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 Комитет Рады поддержал создание Фонда гарантирования кредитов на покупку земли

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики поддержал законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, поданный Кабинетом министров Украины.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики в Facebook, передает БизнесЦензор.

Целью деятельности фонда является поддержка малых и средних субъектов предпринимательства (в собственности и/или пользовании которых находятся земли с/х назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), осуществляющих первичное производство сельскохозяйственной продукции путем гарантирования выполнения обязательств таких субъектов по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства Украины.

Задачей Фонда является предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве. Государственным бюджетом Украины на 2020 год предусмотрены средства для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве в объеме 240 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176469
 
 
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