 СБУ открыла дело из-за отмены санкций на внешнеэкономическую деятельность

Как сообщил сам Гутенко, ранее СБУ вызывала на допрос сотрудников Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы Гостаможенной службы и экс-замминистра Минэкономики Максима Нефьодова, дело касается якобы недополученных из-за отмены спецсанкций доходов в госбюджет.

"Суть дела в том, что "если бы компании были под санкциями, они бы платили за одноразовые спецразрешения, а это доходы бюджета!" От этих потерь бюджета некоторые сотрудники СБУ и защищают нас уже много лет", – отметил Нефьодов.

По словам Гутенко, основными "выгодополучателями существования этих санкций всегда были определенные люди в Министерстве экономики, в СБУ и делегированные ими "решалы".

Напомним, статья 37 закона "О внешнеэкономической деятельности" наделяла Минэкономики полномочиями накладывать санкции в виде индивидуального режима лицензирования и временного прекращения ВЭД по представлениям ГФС и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

"По письму из СБУ (да, простому письму) автоматом ставили на санкцию, снимали, только если приходило опять же из СБУ письмо о том, что можно снимать. Идеальный инструмент давления", – указал Гутенко.

Кабинет министров лишился возможности ограничения торговых операций в связи с утратой силы 7 февраля 2019 года ст.37 закона "О Внешнеэкономической деятельности", однако до недавнего времени действовали прежние санкции.

"Хотя закон о валюте, которым эти санкции отменены как явление (отмена ст.37 закона о ВЭД), вступил в силу год назад, старые санкции смогли отменить только две недели назад. Кабмин принял решение в декабре 2019 года, два месяца печатали это решение, в феврале 2020 года в итоге опубликовали", – напомнил Гутенко.

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Как сообщалось, постановление Кабмина №1180 от 4 декабря 2019 года об отмене действие более 27 000 специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 37 закона "О внешнеэкономической деятельности" было опубликовано и вступило в силу в начале февраля.

Гутенко в 2015 году был назначен советником министра экономического развития и торговли, которое на тот момент возглавлял Айварас Абрамавичус, а затем стал директором департамента регулирования внешнеэкономической деятельности, в 2016 году - возглавил департамент развития предпринимательства и регуляторной политики. В июне 2019 года возглавил департамент таргетинга и управления таможенными рисками и стал врио главы ГФС, однако 12 февраля этого года Кабмин назначил вместо Гутенко врио ГФС Сергея Солодченка.