 Харьковский аэропорт Ярославского вошел в ТОП-3 самых быстрорастущих воздушных гаваней Европы

Об этом сообщает пресс-служба входящей в группу DCH Ярославского компании-администратора Международного аэропорта "Харьков" "New Systems AM" со ссылкой на данные Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe), передает БизнесЦензор.

"Высокую позицию в рейтинге обеспечил прирост пассажиропотока аэропорта на протяжении всего года. В 2019 году Международный аэропорт "Харьков" обслужил на 38,4% больше путешественников, чем годом ранее. По показателям декабря-2019 аэропорт "Харьков" также вошел в рейтинг: пассажиропоток в этом месяце вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", – сообщили в компании.

В 2019 году харьковский аэропорт впервые в своей новейшей истории пересек рубеж в 1 млн пассажиров в год. Миллионного пассажира аэропорт принял в октябре минувшего года, когда был продемонстрирован рекордный прирост пассажиропотока по итогам одного месяца – на 70% до 140,5 тыс. человек.

Как уточнили в компании, самыми популярными направлениями года из Международного аэропорта "Харьков" стали Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, Анталия, Варшава, Вена, Тель-Авив, Гданьск, Вроцлав и Дортмунд. В 2019 году аэропорт начал сотрудничать с компаниями Ryanair, Buta Airway и практически ежемесячно анонсировал открытие новых регулярных сообщений.

Международный совет аэропортов (ACI Europe) уже включал харьковский аэропорт Ярославского в ТОП-5 своего рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента по итогам третьего квартала 2019 года.

Ранее Александр Ярославский подтвердил журналистам, что может увеличить пропускную способность принадлежащего ему Международного аэропорта "Харьков", если возникнет такая необходимость.

"У нас абсолютно все планы по расширению есть. Поверьте мне, за этим дело не станет. Все в наших руках", – сказал владелец и президент группы DCH.

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Напомним, международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов, а количество обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах составило около 1,3 млн человек по итогам 2019 года.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше $107 млн. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.