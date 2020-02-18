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Все про:Киев (2426) Кличко (268) мост (191) экономия (61)

 Строительство пешеходного "моста Кличко" обошлось Киеву в 306 миллионов, – мэр

На строительстве велосипедно-пешеходного моста Киев сэкономил более 100 млн грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор.

"Я еще во время открытия моста сказал, что всю документацию по строительству мы передаем (как собственно и по другим объектам, что сводим) в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мы получили выводы экспертиз всех трех структур. И они свидетельствуют не о хищении, а даже об экономии средств!" – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что речь идет о существенной экономии средств.

"По факту, мост обошелся в 278,5 млн грн. Плюс проектные и другие дополнительные работы. В целом на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков "Крещатый" и "Владимирская горка", фонтаном) город потратил 306 млн грн, хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 млн грн. То есть город сэкономил более 100 млн грнн. И только теперь окончательно рассчитается уже за все работы. Как я говорил, мы не перечисляли все средства сразу, ожидая выводов экспертов", – сообщил Кличко.

Он подчеркнул, что велосипедно-пешеходный мост сделали инструментом политической борьбы.

"Наслаждайтесь прогулками по нашему замечательному мосту, он – "чистый"! Мне неприятно, что такой красивый и знаковый объект сделали инструментом политической борьбы против меня как мэра. Но мне приятно, что киевляне его называют "мостом Кличко", – отметил мэр Киева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176456
 
 
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Бутусов, ти зовсім недавно каявся з приводу поливання гавном Порошенка! І що, вже заплатили за Кличка?
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