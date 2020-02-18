 "Укрзализныця" провела 78 ремонтов локомотивов в 2019 году

Такие данные ЦТС предоставила "Укрзализныця", передает БизнесЦензор.

Согласно проекту плана капитальных инвестиций, в 2020 году в условиях заводов предусмотрено выполнить капитальный ремонт 111 локомотивов, а именно: Запорожский ЭВР - 23 электровоза, Львовский ЛРЗ - 8 электровозов, Днепропетровский ТРЗ - 80 тепловозов.

Отмечается, что в прошлом году "Укрзализныця" также нацелилась на рынок ремонта частной тяги. По оценкам "Укрзализныци", общий размер частного локомотивного парка в Украине составляет 2,5 тыс. единиц. Из них 996 локомотивов допущены на магистральные линии для транспортировки промышленных грузов до ж/д станций. Еще часть тепло- и электровозов используются внутри предприятий или карьеров.

"Частный парк локомотивов на сегодня ремонтируется владельцами в различных условиях, часть - на наших заводах, часть - в других местах. Именно поэтому мы видим потенциал для бизнеса - поиск заказов для наших локомотиворемонтных заводов. Тем более, что наши заводы специализируются на ремонте не только локомотивов, но и узлов к ним", - заявил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

По итогу года в региональных депо "Укрзализныци" в 2019 году было отремонтировано 36 тепловозов для сторонних организаций.