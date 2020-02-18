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 Власти Киева обнародовали концепцию реконструкции парка "Голосеевский". ВИДЕО

КО "Киевзеленстрой" обнародовал передпроектные концептуальные архитектурные решения по капитальному ремонту Голосеевского парка имени Максима Рыльского.

Как сообщает пресс-служба коммунальной организации, обсуждение концепции реконструкции парка продлится до 1 марта, передает БизнесЦензор.

"Голосеевский парк имени Максима Рыльского является частью национального природного парка "Голосеевский". И капитальный ремонт парка предусматривает максимальное сохранение уникального ландшафта, зеленых насаждений, флоры и фауны", – отмечается в сообщении.

В целом концепцией предусмотрено обновление территории на общей площади 125,7 га в несколько очередей.

В первую очередь капремонта войдет территория, начиная от станции метро "Голосеевская". В частности, будет организована входная группа. Также предусмотрено благоустройство территории вокруг озера с фудкортом вдоль набережной, обустройство фонтана, создание на общей площади 8353 кв. м. масштабного детского игрового городка со спортивной зоной, рассчитанного на разные возрастные группы.

В последующие очереди запланировано строительство спортивной площадки с общественными туалетами и фонтаном, который расположится на 5300 кв. м, смотровой площадки площадью 80 кв. м.

Для пешеходных прогулок предусмотрено создать маршрут с деревянными мостиками. Для активного отдыха планируется построить скейт-парк.

"Учитывая большую площадь парка запланировано несколько парковок для автомобилей и велосипедов, а также автопарковка с пунктом зарядки электрокаров. Концепцией предложено рассмотреть возможность реализации туристически привлекательных инвестпроектов – станции канатной дороги и театра на два зала", – сказано в сообщении.

Концепция была подготовлена ​​ООО "Баде" по заказу КО "Киевзеленстрой".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176451
 
 
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