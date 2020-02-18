 Верховный суд рассмотрит заявление Ostchem Фирташа о взыскании c ОПЗ $250 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации в Едином государственном реестре судебных решений (824/241/2018), суд 22 января 2020 года возобновил апелляционное производство по данному делу и назначил его рассмотрение на 11:00 20 февраля.

Как сообщалось, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в конце июля 2016 году постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited $250 млн за газ, который Ostchem поставляла на завод в 2013 году.

В марте 2017 года постановлением городского суда Южного данное решение было легализовано на территории Украины. Справедливость этого постановления также признал Апелляционный суд Одесской области. В июле 2018 года Верховный суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение в суд низшей инстанции.

В апреле 2019 года уже Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Стокгольмского арбитража, согласно которому ОПЗ должен заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов. В мае прошлого завод подал в Верховный суд жалобу на решение Киевского апелляционного суда.

Ostchem Holding Limited – холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. Входит в состав финансово-промышленной группы Group DF украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.