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Все про:Ахметов (942) тарифы (836) телефон (304) Укртелеком (176)

 "Укртелеком" повысил тарифы на фиксированную связь для населения

"Укртелеком" Рината Ахметова с января 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%).

Об этом сообщается на сайте оператора, передает БизнесЦензор.

В компании указывают, что с 1 марта "прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года".

Кроме того, "Укртелеком" с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания с 35 до 45 грн в месяц.

Как сообщалось, "Укртелеком" Рината Ахметова еще в декабре 2019 года объявил о повышении платы за услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%) с января 2020 года.

"Например, тариф "Домашний Безлимитный", который включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов… Тариф "Домашний Базовый" (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф "Простой" – с 67,10 до 73,81 грн в месяц", – пояснял директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Однако в конце декабря 2019 года "Укртелеком" заявил, что "нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии для населения в связи с ее социальной значимостью".

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176441
 
 
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 Топ комментарии
 
А шо тут комментировать?Многие стационарный телефон только в фильмах видели
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Стаціонарний телефон потрібен лише для того щоби знайти мобільник.
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Во тварь, никак не нажрётся паскуда, всё ему мало, уже обобрали бедный народ до невозможного, ни стыда ни совести у этих олигархов.
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А шо тут комментировать?Многие стационарный телефон только в фильмах видели
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Невже ще хтось з пересічних громадян цим ще користується? В усіх мобільних операторів є в тарифах хвилини на дзвінки по Україні...
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І що це я розхвалюю? Навпаки, давно вже сам відмовився і Вам того ж бажаю...
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А что тупые статьи коментировать. Укртелеком не может влиять на тарифы их устанавливает НКРЗ!
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Усі майбутні відмови абонентів від послуг телефонії і падіння заробітку телекому майже скомпенсовані черговим скороченням персоналу. Списки вже сформовані. Не знаю яка кінцева мета дебільних телекомівських манагерів але найближча ціль скоротити максимум працівників,причому в першу чергу під скорочення попадають водії та технічні спеціалісти.
На черзі-розпродаж вивільнених приміщень.Гудку вдалося розвалити монополіста фіксованого електрозв"язку-Укртелеком. Бо єдине що він в житті навчився змалечку-це красти.
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Во многих селах и небольших городках пожилые граждане берегут свой стац. номер. Хотя мало с кем его используют, но абон. плату платят... Для чего подымать абонплату? Потому как при таком количестве юнитов рэб у ак1 , ак2 (ордло) моб. связь ложится и не встаёт? Кто подскажет?
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все-отказались.Спасибо за пользование-с 2002 года пользовались.
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Стаціонарний телефон потрібен лише для того щоби знайти мобільник.
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Во время боевых действий мобильной связи не будет.
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Фахівцю достатньо знати "на обличчя" кілька "ключових" колодязів на вулицях своїх міст (іноді їх два-три). Одну-дві пляшки коктейля в кожний - і Телеком вкупі з Фарлепом/Вегою ляжуть на 90%. І купа служб, в т.ч. деякі телекомпанії теж ляжуть. Це все що треба знати про стаціонарний зв'язок.
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Во тварь, никак не нажрётся паскуда, всё ему мало, уже обобрали бедный народ до невозможного, ни стыда ни совести у этих олигархов.
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