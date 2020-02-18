 Фонд госимущества планирует продать за год 500 предприятий

Об этом в ходе круглого стола сказал председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В этом году мы планируем продать более 500 предприятий. Среди них будут малые объекты, недвижимость и так называемые неработающие объекты", - сказал Сенниченко.

Он напомнил, что в текущем году приватизация должна принести государственному бюджету около 12 млрд грн, из них 6 млрд грн будут привлечены в бюджет от малой приватизации и 6 млрд грн - от большой.

По словам Сенниченко, ФГИ будут переданы на приватизацию и сельскохозяйственные предприятия.

"Есть блок сельскохозяйственных предприятий, но пока нет понимания, по какой формуле будут приватизированы те предприятия, у которых есть большие наделы земли", - сказал председатель ФГИ.

Как сообщалось, в государственный бюджет Украины в течение 2019 года, благодаря работе Фонда государственного имущества, поступило почти 2,7 млрд грн.

В газете Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" 15 января 2020 года обнародован перечень объектов большой приватизации на 2020 год, среди которых - Одесский припортовый завод и "Центрэнерго".