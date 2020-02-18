 Alstom покупает железнодорожный бизнес Bombardier за $6,7 миллиарда

Как сообщает Reuters, расчеты в рамках сделки будут производиться деньгами и акциями, передает БизнесЦензор.

Компании ожидают, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года.

Соглашение включает в себя отступные в 75 миллионов евро. Alstom сообщила, что окончательная сумма сделки составит от 5,8 до 6,2 миллиарда евро.

Как отмечает агентство, в результате сделки будет создан второй по величине в мире производитель поездов после лидера отрасли, китайской CRRC Corp.

Сделка с Bombardier обеспечит Alstom долю европейского рынка региональных поездов в диапазоне от 40% до 60%, по оценкам, приведенным источниками во французских профсоюзах, что значительно превосходит долю Siemens в 10-20%.

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Как сообщалось, в прошлом году европейские регуляторы заблокировали сделку Alstom с немецкой Siemens.

Потенциальная сделка с Bombardier скорее всего, привлечет внимание регуляторов, однако некоторые аналитики считают, что барьеров будет меньше, поскольку у двух компаний более низкая доля рынка в Европе.

Аналитики Deutsche Bank сообщили, что покупка железнодорожного подразделения Bombardier может увеличить прибыль Alstom на акцию примерно на 17%.

Alstom производит скоростные пассажирские экспрессы TGV, которые курсируют между французскими городами, и стремится составить конкуренцию китайской CRRC, крупнейшему в мире производителю поездов.