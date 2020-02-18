 Изменение платы за обслуживание не повлияет на стоимость авиабилетов, – Мининфраструктуры

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украина, передает БизнесЦензор.

"Стоимость авиабилетов не вырастет вдвое. Информация, которую распространяют некоторые медиа - манипулятивна и дезинформирует общественность. По открытой информации участников рынка и международных авиационных организаций, стоимость услуг за аэронавигационное обслуживание в конечной стоимости билета составляет не более 3-5%. Колебания ставок платы за аэронавигационное обслуживание фактически не влияет на конечную стоимость билета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что если разделить даже максимальное увеличение стоимости платы за аэронавигационное обслуживание одного воздушного судна, получается, что на одного пассажира приходится от 0,1 до 1 евро.

Также в Мининфраструктуры напомнили, что в июне 2019 года для аэропорта "Борисполь" было политическим решением установлено почти вдвое меньшую ставку платы за аэронавигационное обслуживание, однако это никак не повлияло на уменьшение стоимости билета для пассажира. Иногда некоторые авиакомпании демонстрировали даже обратные процессы, так как цены на авиабилеты регулируются спросом и конкурентной средой.