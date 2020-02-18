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 СЕТАМ запускает доставку имущества по Украине

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины на своей электронной площадке OpenMarket запускает услугу по доставке имущества по всей стране.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

"Купить имущество на площадке OpenMarket стало еще проще. Теперь вы можете забрать приобретенный на аукционе автомобиль в ближайшем к вам областном центре, а через несколько недель сможете заказать доставку и другого движимого имущества. Комфорт наших покупателей является приоритетом. Есть предложения или замечания к работе сервиса - пишите нам на service@setam.net.ua или форум", - сообщил и.о. гендиректора СЕТАМ Николай Писанчин.

Для того, чтобы заказать доставку, необходимо: 

  • победить в аукционе;
  • полностью рассчитаться за выигранный лот;
  • подать заявку на доставку;
  • получить счет на e-mail и оплатить его;
  • забрать имущество со склада СЕТАМ в вашем областном центре.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176426
 
 
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