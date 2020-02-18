 "Украинская биржа" сменит руководителя и состав акционеров

Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров УБ 17 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение на сайте биржи.

В частности, акционеры решили выпустить 25 тыс. новых акций (дополнительно к 25 тыс. выпущенных ранее номиналом 1 тыс. грн каждая), а также выбрать председателем правления биржи Артемия Ершова (после согласования кандидатуры с НКЦБФР).

"Акционеры проголосовали за отказ от преимущественного права при размещении дополнительной эмиссии. Новые акции будут размещены как среди существующих акционеров, так и среди новых инвесторов", – прокомментировал итоги собрания акционеров директор по развитию бизнеса УБ Алексей Сухоруков.

Напомним, 11 января были прекращены полномочий главы правления УБ Евгения Комиссарова по собственному желанию, который занимал эту должность с сентября 2018 года.

По данным на сайте УБ, Артемий Ершов на протяжении последних пяти лет занимал должности главы биржевого совета УБ, был членом набсоветов "Укрсоцбанка" и "Альфа-Банка".

Как сообщалось, в августе 2018 года ПАО "Украинская биржа" (УБ) планировала выпустить дополнительно к существующим 25 000 акциям 14 063 новых и предложить их Бохайской Товарной Бирже (BOCE, Китай). Однако эта сделка не состоялась, а BOCE стала совладельцем другой украинской биржи ПФТС.

Напомним, российская "Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала фондовой площадки "Украинская биржа": в начале февраля Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего 9 марта инвестгруппа "Универ Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа "Универ Капитал" выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую.

В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.